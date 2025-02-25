Европа оказалась «единственным игроком» на международной арене, который хочет, чтобы украинский конфликт продолжался, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Он отметил, что европейские государства сопротивляются «любым реалистичным инициативам» по урегулированию конфликта.
«Ставшая на рельсы милитаризма Европа — сегодня единственный игрок на международной арене, который желает продолжения войны и всеми силами противится любым реалистичным инициативам по урегулированию конфликта», — сказал Небензя.
Заявление прозвучало после голосования по проекту резолюции Соединённых Штатов, касающегося ситуации на Украине.
Небензя также заявил, что российская сторона призывает не дать Киеву и его «кукловодам» сорвать урегулирование.
Ранее сообщалось, что Соединённых Штаты выступили против западной резолюции по Украине.