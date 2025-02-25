Жителей Иркутской области призвали готовиться к сезону клещей

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области призывает сибиряков готовиться к сезону клещей. Как ранее сообщала КП-Иркутск, переносчики клещевого вирусного энцефалита — одна из главных опасностей для человека.
Насекомые выходят из спячки уже ранней весной, поэтому необходимо пройти вакцинацию. Ей подлежат те, кто живет, либо работает, отдыхает на территориях, где распространены клещи.
— Вакцинация проводится круглый год в больницах по месту прикрепления. Прививка ставится двукратно, минимальный интервал между первой и второй — один месяц. Для выработки иммунитета требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс необходимо не позднее, чем за две недели до выезда в неблагополучную территорию, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Через год рекомендуется пройти повторную вакцинацию, и так каждые три года. Отметим, в 2024 в регионе от клещевого энцефалита привились 107 691 человек, из них 32 313 — дети.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сильный порывистый ветер на Байкале сорвал палатки двух мужчин.