Жителей Иркутской области призвали готовиться к сезону клещей

— Вакцинация проводится круглый год в больницах по месту прикрепления. Прививка ставится двукратно, минимальный интервал между первой и второй — один месяц. Для выработки иммунитета требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс необходимо не позднее, чем за две недели до выезда в неблагополучную территорию, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.