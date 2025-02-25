Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в шоке после высказывания Зеленского о создании «собственного киевского НАТО», заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
Он подчеркнул, что Зеленский сходит с ума.
«Даже фон дер Лгунья выглядит удивлённой», — написал Боуз в соцсети X*.
Он напомнил, что Зеленский захотел, что бы Украина создала «собственное НАТО», если её не примут в Североатлантический альянс.
Накануне фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в украинскую столицу. Глава ЕК объявила о выделении украинской стороне очередного транша помощи.
Ранее политолог Василий Вакаров выразил мнение, что на Украине ведётся подготовка переворота с выдавливанием Зеленского из страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила странное поведение Зеленского на конференции в Мюнхене в ФРГ.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.