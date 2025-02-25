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Times Radio: Лондон не исключает возможности возвращения РФ в состав G7

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Российскую Федерацию в G7.

Источник: Аргументы и факты

Британская сторона не исключает возможности возвращения Российской Федерации в состав G7, которая в результате может снова стать G8, заявил замглавы МВД Британии Дэн Джарвис.

«Это тема, которая будет обсуждаться с международными союзниками. Это также вопрос, который, без сомнения, будет рассматриваться тогда, когда конфликт на Украине будет завершён», — сказал он в интервью Times Radio.

Джарвис отметил, что британский премьер-министр Кир Стармер «будет обсуждать» данные вопросы в ходе встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

По данным журналистов, Стармер планирует настаивать на участии Киева в переговорах об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Российскую Федерацию в G7.