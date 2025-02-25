Семь дней на грани смерти: во Владивостоке спасли малышку, родившуюся раньше срока

Во Владивостоке спасли малышку, родившуюся раньше срока. Девочка неделю пролежала в реанимации на искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за жизнь ребенка, состояние которой было крайне тяжелым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Детское здравоохранение Приморья».
Девочка родилась в Лесозаводске раньше времени путем кесарева сечения. Она была очень слабой и не могла самостоятельно дышать. Состояние малышки составляло всего три балла по шкале Апгар, а это единичные признаки рождения живого ребенка. Врачи связались с коллегами из Краевой детской клинической больницы № 1. Несколько часов спустя ребенок уже находился в отделении реанимации новорожденных в крайне тяжелом состоянии.
В этом состоянии девочка пробыла неделю. Неделю, которую врачи делали всё, чтобы спасти ее жизнь. И сейчас, неделю спустя, малышка пошла на поправку. Реаниматологи готовят ее к переводу в обычную палату, а скоро к девочке приедет из Лесозаводска ее мама.
Напомним, в Находке жизни мамы и малыша были под угрозой из-за тяжелой патологии. В ситуации экстренных родов врачи сумели спасти пациентку и ее ребёнка.