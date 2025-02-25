Семь дней на грани смерти: во Владивостоке спасли малышку, родившуюся раньше срока

Девочка родилась в Лесозаводске раньше времени путем кесарева сечения. Она была очень слабой и не могла самостоятельно дышать. Состояние малышки составляло всего три балла по шкале Апгар, а это единичные признаки рождения живого ребенка. Врачи связались с коллегами из Краевой детской клинической больницы № 1. Несколько часов спустя ребенок уже находился в отделении реанимации новорожденных в крайне тяжелом состоянии.