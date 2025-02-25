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ЦТАК: делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву

В аэропорту делегацию встретил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль.
Источник: Аргументы и факты

Делегация из Северной Кореи прибыла в российскую столицу, информирует ЦТАК.

Делегацию Трудовой партии Кореи возглавляет член политбюро ЦК партии Ли Хи Ён.

По данным агентства, в аэропорту делегацию встретили посол КНДР в Российской Федерации Хон Чхоль, а также зампредседателя комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов, представители руководства партии и дипломаты.

По информации посольства РФ в Северной Корее, в ходе визита делегации будут обсуждаться планы сотрудничества «по линии правящих партий в русле отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства».

Напомним, соглашение о партнёрстве президент Росссийской Федерации Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали летом 2024 года во ходе саммита в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль пожелал РФ новой Великой Победы в текущем году.