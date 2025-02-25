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Стали известны подробности ночной погони за угнанным авто во Владивостоке

Водитель угнанного авто, за которым была погоня сотрудниками ДПС, был пьян и без прав на управление авто.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке в районе дома № 21 по улице Анны Щетининой был замечен угнанный автомобиль Toyota Corolla Fielder.

Сотрудники полиции заметили машину, находящуюся в розыске, и подали сигнал водителю с требованием сделать остановку. При этом водитель не отреагировал на сигналы и попытался скрыться. По итогу рулевой Toyota Corolla Fielder совершил ДТП и был задержан сотрудниками ДПС.

Во время задержания водитель оказал сопротивление, и полицейским пришлось применить физическую силу и использовать наручники.

Водитель угнанного автомобиля был мужчина в возрасте 29 лет, родившийся в Алтайском крае. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление машиной.

«В отношении лица, совершившего правонарушение, были оформлены административные протоколы по части 2 статьи 12.26 и части 2 статьи 12.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль уже вернулся владельцу», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.