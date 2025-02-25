Стали известны подробности ночной погони за угнанным авто во Владивостоке

Сотрудники полиции заметили машину, находящуюся в розыске, и подали сигнал водителю с требованием сделать остановку. При этом водитель не отреагировал на сигналы и попытался скрыться. По итогу рулевой Toyota Corolla Fielder совершил ДТП и был задержан сотрудниками ДПС.