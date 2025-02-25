Китайский марсоход обнаружил побережье древнего океана на Марсе

Исследователи отмечают, что для формирования пляжных отложений такого масштаба на Земле потребовались бы миллионы лет. На равнине Утопия, расположенной в северном полушарии Марса, были найдены осадочные слои, которые, по всей видимости, образовались под воздействием волн древнего океана. Эти отложения имеют структуру, схожую с прибрежными отложениями на нашей планете.