Китайский марсоход обнаружил побережье древнего океана на Марсе

Китайский марсоход «Чжужун» обнаружил убедительные доказательства существования древнего океана на Марсе, включая следы, напоминающие песчаные пляжи. Об этом сообщает Reuters.
Данные, полученные с помощью георадара, указывают на то, что на северных равнинах планеты, вероятно, существовал обширный океан около 3,5−4 миллиардов лет назад.
Исследователи отмечают, что для формирования пляжных отложений такого масштаба на Земле потребовались бы миллионы лет. На равнине Утопия, расположенной в северном полушарии Марса, были найдены осадочные слои, которые, по всей видимости, образовались под воздействием волн древнего океана. Эти отложения имеют структуру, схожую с прибрежными отложениями на нашей планете.
Опубликованные результаты исследования в журнале PNAS демонстрируют, как изменялась береговая линия и как осадочные отложения были скрыты под марсианским грунтом в результате исчезновения жидкой воды и выветривания. Это открытие добавляет новые данные в понимание геологической истории Красной планеты и её потенциальной способности поддерживать жизнь.
Ранее ученые из России и КНР обнаружили доказательства, что на Марсе некогда существовал океан.