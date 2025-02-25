Премьера научного фильма «Где живёт любовь» состоится в России 9 марта

Психолог Татьяна Мужицкая расскажет, что играет ключевую роль в начале отношений — запах или внешность. Она также объяснит, почему романтика со временем угасает и как её вернуть. Антрополог Станислав Дробышевский же рассмотрит любовь с точки зрения эволюции, а нейрофизиолог Вячеслав Дубынин покажет, что происходит внутри влюблённого человека. Одной из главных особенностей картины станет эксперимент: впервые в России учёные с помощью МРТ попытаются определить участок мозга, отвечающий за любовь.