Премьера научного фильма «Где живёт любовь» состоится в России 9 марта

Психолог Татьяна Мужицкая расскажет, что играет ключевую роль в начале отношений — запах или внешность. Она также объяснит, почему романтика со временем угасает и как её вернуть. Антрополог Станислав Дробышевский же рассмотрит любовь с точки зрения эволюции, а нейрофизиолог Вячеслав Дубынин покажет, что происходит внутри влюблённого человека. Одной из главных особенностей картины станет эксперимент: впервые в России учёные с помощью МРТ попытаются определить участок мозга, отвечающий за любовь.
Над проектом работали режиссёр Дмитрий Сапун и сценарист Татьяна Николаева. Продюсерами выступили Михаил Тукмачёв, Екатерина Авалиани, Юлия Засько и Ольга Кнор.
А ранее психолог рассказал о кризисных периодах в отношениях супругов, которые могут привести к разводу. Так, первый негативный этап наступает уже на второй-третий год брака, когда проходит эмоциональная влюблённость.