Стартовал этап подачи заявок на конкурс наставников «Быть, а не казаться!»

В 2025 году участникам предложено выбрать одну из пяти номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник-лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе» — последняя приурочена к Году защитника Отечества. Также предусмотрена специальная внеконкурсная номинация «Заслуженный наставник» для специалистов с выдающимися успехами в сфере патриотического воспитания и опытом работы от 20 лет.