Шевченко: с 1 марта за заброшенные земельные участки будут штрафовать

Сенатор Андрей Шевченко предупредил о штрафах за заброшенные земельные участки, соответствующий закон вступит в силу с 1 марта текущего года.
Согласно закону, все владельцы земельных участков, расположенных в населённых пунктах, обязаны избавляться от сорняков, деревьев, а также «захламляющих предметов». За нарушение предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.
«По новому закону собственники земельного участка в населённых пунктах, в том числе владельцы садовых и огородных участков, обязаны приступить к использованию земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешённым использованием со дня приобретения прав на него», — сказал глава комитета СФ по региональной политике в беседе с РИА Новости.
Сенатор уточнил, что при освоении земельного участка его владельцу следует «в течение трёх лет выполнить ряд мероприятий, в результате которых земельный участок приводится в состояние, пригодное для его использования». В это время собственника нельзя привлечь к ответственности «за неиспользование земли».
Ранее эксперт по недвижимости, риелтор Владимир Шмелев заявил, что захламлённые и заросшие участки могут становиться небезопасными для соседей.