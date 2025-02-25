Шевченко: с 1 марта за заброшенные земельные участки будут штрафовать

«По новому закону собственники земельного участка в населённых пунктах, в том числе владельцы садовых и огородных участков, обязаны приступить к использованию земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешённым использованием со дня приобретения прав на него», — сказал глава комитета СФ по региональной политике в беседе с РИА Новости.