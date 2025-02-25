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Мост через реку Олху в Шелеховском районе откроют в октябре

Объект готов на 75%.

Источник: Правительство Иркутской области

В селе Олха Шелеховского района подходит к концу строительство моста через реку Олху, его протяженность составляет более 400 метров. Как стало известно КП-Иркутск, старый мост не соответствовал требованиям безопасности.

Отметим, на работы было потрачено 178,6 миллиона рублей. Мост — это необходимость, так как связывает две части села. Помимо этого, он является единственной переправой с одного берега на другой.

На сегодняшний день подрядчик возвел все четыре опоры, смонтировал пролетные строения, также готово освещение. Осталось лишь уложить асфальтобетонное покрытие, укрепить кюветы, оборудовать водосбросы и колодцы. Отметим, дорожники приведут в порядок подъездные пути к примыкающим улицам, а именно к Заречной и Депутатской.

Сейчас на объекте трудятся 17 специалистов. Техническая готовность сооружения — 75%. Мост планируют официально открыть в октябре 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что выставка знаков спортивной, трудовой и боевой доблести СССР открылась в Ангарске.