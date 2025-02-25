Мост через реку Олху в Шелеховском районе откроют в октябре

На сегодняшний день подрядчик возвел все четыре опоры, смонтировал пролетные строения, также готово освещение. Осталось лишь уложить асфальтобетонное покрытие, укрепить кюветы, оборудовать водосбросы и колодцы. Отметим, дорожники приведут в порядок подъездные пути к примыкающим улицам, а именно к Заречной и Депутатской.