В Приморье выросли зарплаты водителей такси — регион на втором месте в РФ

Приморье заняло второе место в стране по уровню зарплат, предлагаемых таксистам и водителям пассажирского транспорта. По данным аналитиков Авито Работы (16+), в начале 2025 года средняя зарплата, указанная в вакансиях, составила 116 013 рублей в месяц, что на 11% выше, чем год назад, сообщает ИА PrimaMedia.
Специалисты исследовали рынок вакансий и отметили, что работодатели активно повышают ставки для водителей, стремясь привлечь кадры и сохранить конкурентоспособность. В целом по стране зафиксирован рост зарплат в сфере пассажирских перевозок.
На первом месте в рейтинге регионов с наиболее высокими зарплатами водителей оказалась Смоленская область, где средняя ставка составляет 135 788 рублей в месяц. Приморье — на втором месте, за ним следуют: Башкортостан (106 991 рублей в месяц), Московская область (106 650 рублей в месяц), Алтайский край (106 558 рублей в месяц) и Бурятия (102 898 рублей в месяц).
Наибольший рост зарплатных предложений для водителей такси и пассажирского транспорта зафиксирован в Приволжском и Уральском федеральных округах.
Лидеры по динамике роста: Башкортостан (+55%), Ульяновская область (+43%) и Челябинская область (+39%). В этих регионах работодатели активно повышают ставки, улучшают условия работы и предлагают бонусные программы.
Эксперты отмечают, что фактический заработок водителей может отличаться от заявленного в вакансиях, так как он зависит от ряда факторов: количества отработанных часов, числа выполненных заказов, тарифной сетки компании, размера комиссионных отчислений, расходов на топливо и техобслуживания.
Директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артём Егоренков рассказывает, что работодатели в сфере такси активно ищут способы мотивации сотрудников, включая компенсацию топлива, шиномонтажа, скидки в компании и наличие зон отдыха. Также в ряде вакансий указываются рабочие смартфоны и программы обучения.
«Рост средних зарплатных предложений в сфере такси и пассажирских перевозок в январе 2025 года составил 11% год к году, что соответствует общерыночной тенденции», — отметил Артём Егоренков.