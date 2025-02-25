В Приморье выросли зарплаты водителей такси — регион на втором месте в РФ

Приморье заняло второе место в стране по уровню зарплат, предлагаемых таксистам и водителям пассажирского транспорта. По данным аналитиков Авито Работы (16+), в начале 2025 года средняя зарплата, указанная в вакансиях, составила 116 013 рублей в месяц, что на 11% выше, чем год назад, сообщает ИА PrimaMedia.