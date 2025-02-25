Ученые ДВФУ вывели триплоидных устриц с высокой выживаемостью

Ученые Института Мирового океана ДВФУ разработали уникальную технологию, позволяющую получать устойчивое стадо триплоидных устриц. Им удалось достичь высокой выживаемости молоди — 50%, в то время как в обычных условиях до товарного размера дорастают только 30% особей.
Новый метод был успешно внедрён в компании «Дальстам-Марин», что позволило вырастить устрицу со средней массой мягких тканей на 82,9% больше, чем у диплоидных. Проект был реализован при поддержке государственной программы «Приоритет-2030».
Исследователи сосредоточились на изучении триплоидных устриц, которые имеют три набора хромосом. Получение таких устриц повышает их выживаемость и позволяет сохранить вкусовые качества особей товарного размера в течение года.
Триплоидные устрицы могут быть получены как химическим, так и физическим методами. В практике дальневосточной аквакультуры впервые был применен метод тепловой индукции организменной полиплоидии у тихоокеанской устрицы. Этот метод предполагает кратковременное изменение температуры воды в емкости с оплодотворенными яйцеклетками.
Общая выживаемость триплоидных личинок оказалась в 2,4 раза выше, чем у диплоидных. 80,9% триплоидных особей достигли коммерческого размера к 22 месяцам выращивания, тогда как доля диплоидных устриц была всего 57,9%. Средний вес триплоидных устриц за 24 месяца выращивания составил в среднем 124,6 грамма, это на 43% больше, чем у диплоидных.
«Результаты исследования продемонстрировали потенциал использования кратковременного температурного воздействия на оплодотворенные яйцеклетки для производства триплоидных устриц в промышленных масштабах», — поделилась Анна Анисимова, кандидат биологических наук, доцент кафедры клеточной биологии и генетики Института Мирового океана ДВФУ.
В ходе исследования было обнаружено, что устрицы сохранили свою пищевую ценность и вкусовые качества. Специалисты планируют продолжить работу над оптимизацией исследования.
В рамках проекта «Технологии контроля здоровья и улучшения показателей роста объектов аквакультуры» программы «Приоритет-2030» биологи изучают причины болезней трепанга, гребешка, мидии, крабов и других морских обитателей.
Напомним, что к 2030 году планируется создать опытно-промышленное производство пробиотиков для моллюсков. Также планируется разработка комплекса методов геномной селекции и быстрой диагностики инфекционных заболеваний коммерчески значимых видов морских обитателей.