Ученые ДВФУ вывели триплоидных устриц с высокой выживаемостью

Общая выживаемость триплоидных личинок оказалась в 2,4 раза выше, чем у диплоидных. 80,9% триплоидных особей достигли коммерческого размера к 22 месяцам выращивания, тогда как доля диплоидных устриц была всего 57,9%. Средний вес триплоидных устриц за 24 месяца выращивания составил в среднем 124,6 грамма, это на 43% больше, чем у диплоидных.