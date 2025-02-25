Снег будет идти во вторник на Южном Урале

Во вторник, 25 февраля, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, слабый снег. Температура воздуха днем составит от −3 до −5 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 25 февраля, у Алексея, Антона, Евгения, Марии.
Между прочим, 25 февраля 2025 года отмечают Алексеев день. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется надевать ветхие вещи. Дело в том, что они могут притянуть старые проблемы.