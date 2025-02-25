В Хабаровском крае расчистят проблемные реки для защиты от наводнений

Река была включена в Атлас проблемных объектов Хабаровского края («Атлас 27»), после чего работы по ее расчистке ускорились. Жители села на протяжении многих лет страдали от наводнений, и теперь, благодаря федеральному финансированию в размере 50 млн рублей, ситуация изменится.