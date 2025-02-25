В Хабаровском крае расчистят проблемные реки для защиты от наводнений

В Хабаровском крае в Бикинском муниципальном округе, в границах Лермонтовского сельского поселения, началась расчистка русла реки Бира. Работы ведутся по поручению губернатора края Дмитрия Демешина, сообщает телеграм-канал Минприроды Хабаровского края.
Река была включена в Атлас проблемных объектов Хабаровского края («Атлас 27»), после чего работы по ее расчистке ускорились. Жители села на протяжении многих лет страдали от наводнений, и теперь, благодаря федеральному финансированию в размере 50 млн рублей, ситуация изменится.
Завершить расчистку Биры планируется до конца этого года.
В ближайшие три года аналогичные работы проведут на реках Красная Речка, Кия и Силинка, а в 2025 году продолжится расчистка русла реки Полежаевка в Хабаровске.