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В Омске ищут подрядчика для капремонта школы № 13

Ученики переведены в другие учебные заведения.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска разместила на ЕИС «Закупки» аукцион по определению подрядчика для проведения капитального ремонта школы № 13 имени А. С. Пушкина по улице 7-я Ремесленная.

Начальная цена контракта составляет 100, 4 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать все внутренние инженерные системы, а также обновить фасад. Заявки от участников аукциона принимаются до 3 марта. Завершить ремонтные работы победитель аукциона должен до конца 2025 года.

Ученики школы № 13 временно переведены в другие учебные заведения. Решение о закрытии школы было принято еще в 2023 году, после того как здание признали аварийным.