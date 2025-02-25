В Омске ищут подрядчика для капремонта школы № 13

Администрация города Омска разместила на ЕИС «Закупки» аукцион по определению подрядчика для проведения капитального ремонта школы № 13 имени А. С. Пушкина по улице 7-я Ремесленная.
Начальная цена контракта составляет 100, 4 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать все внутренние инженерные системы, а также обновить фасад. Заявки от участников аукциона принимаются до 3 марта. Завершить ремонтные работы победитель аукциона должен до конца 2025 года.
Ученики школы № 13 временно переведены в другие учебные заведения. Решение о закрытии школы было принято еще в 2023 году, после того как здание признали аварийным.