Беженец Морковин: Киев пытался выдать удар по наёмникам за обстрел детсада

«Там жили англичане, они менялись, ну и, соответственно, были российские прилёты по этому садику. Приезжала городская администрация в лице Применко, и я видел, как они снимали красивое кино. Приходил оператор с камерой, женщина, я не смотрел, какой канал, и я слышал, как она рассказывала, что российские наёмники ударили по детскому учреждению», — рассказал Морковин в беседе с РИА Новости.