Движение будет перекрыто на участке улицы Наташи Ковшовой с 28 февраля до 25 апреля

«С 28 февраля до 25 апреля участок ул. Наташи Ковшовой будет закрыт для проезда», — говорится в сообщении.
Как уточняется, это связано с проведением строительных работ.
В районе ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1 с 28 февраля до 25 апреля будет перекрыто движение, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«С 28 февраля до 25 апреля участок ул. Наташи Ковшовой будет закрыт для проезда», — говорится в сообщении.
Как уточняется, это связано с проведением строительных работ.