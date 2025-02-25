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Движение будет перекрыто на участке улицы Наташи Ковшовой с 28 февраля до 25 апреля

В районе ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1 с 28 февраля до 25 апреля будет перекрыто движение, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: Агентство «Москва»

«С 28 февраля до 25 апреля участок ул. Наташи Ковшовой будет закрыт для проезда», — говорится в сообщении.

Как уточняется, это связано с проведением строительных работ.