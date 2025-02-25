Диетолог Кованова рассказала, как сделать блины к Масленице более полезными

Блины к Масленице можно сделать более полезными, для этого понадобится заменить часть основных ингридиентов. Подробнее об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Сделать блины полезнее можно, если заменить основные ингридиенты: пшеничную муку — на рисовую или миндальную, растительное масло — на кокосовое или топленое (масло гхи), молоко — на безлактозное или растительное. Яйца оставляем», — сказала диетолог.
При этом Кованова отметила, что калорийность блюда практически не изменится, но состав будет лучше, чем при классическом рецепте.
Такж врач рассказала, что можно съедать не более 1−2 блинов в день.
Ранее aif.ru писал о том, какие угощения подать к столу на Масленицу, помимо блинов.