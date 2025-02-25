Диетолог Кованова рассказала, как сделать блины к Масленице более полезными

«Сделать блины полезнее можно, если заменить основные ингридиенты: пшеничную муку — на рисовую или миндальную, растительное масло — на кокосовое или топленое (масло гхи), молоко — на безлактозное или растительное. Яйца оставляем», — сказала диетолог.