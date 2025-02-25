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Омича арестовали на пять суток за тонированный автомобиль

Несмотря на выданное ранее предписание, расстаться с тонировкой мужчина не пожелал.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторы ДПС остановили на улице Перелета тонированную «Тойоту». Как выяснилось, в январе владельцу машины, 34-летнему омичу, уже выдавалось предписание убрать тонировку со лобового и передних боковых стекол автомобиля. Тонировка мешала обзору, что создавало угрозу безопасности дорожного движения. Однако водитель предписание ГИБДД проигнорировал.

Госавтоинспекция расценила это как административное правонарушение — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В итоге Кировский районный суд отправил омича под административный арест. За тонировку на автомобиле водитель отсидит пять суток.