Омича арестовали на пять суток за тонированный автомобиль

Инспекторы ДПС остановили на улице Перелета тонированную «Тойоту». Как выяснилось, в январе владельцу машины, 34-летнему омичу, уже выдавалось предписание убрать тонировку со лобового и передних боковых стекол автомобиля. Тонировка мешала обзору, что создавало угрозу безопасности дорожного движения. Однако водитель предписание ГИБДД проигнорировал.