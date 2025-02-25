Ледовую переправу временно закрыли на реке Витим на дороге Бодайбо-Мама

На дороге Бодайбо — Мама временно закрыли ледовую переправу на реке Витим. Как сообщили КП-Иркутск в Дирекции автодорог Иркутской области, речь идет об участке Мусковит — Мамакан.
Связано это с тем, что появилась открытая вода на 8−9 километре дороги от рабочего поселка Мамакан. 25 февраля подрядчик восстановит дорожное покрытие, обустроит безопасный проезд. Пока неизвестно, когда откроют зимник. Информацию разместят чуть позже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мост через реку Олху откроют в Шелеховском районе в октябре 2025-го. Сооружение связывает две части села, а также является единственной переправой с одного берега на другой.