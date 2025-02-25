Ближайшие три дня в Башкирии будут снежными, прогнозирует Башгидромет. Так, сегодня, 25 февраля, днем ожидается небольшой снег. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха днем составит −3,-8°.
В среду, 26 февраля, ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшой снег, по юго-востоку до умеренного. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −9,-14°, при прояснениях до −19°, днем −3,-8°.
В четверг, 27 февраля, также возможен снег, днем небольшой. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −9,-14°, при прояснениях −15,-20°, днем −3,-8°.