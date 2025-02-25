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Ближайшие три дня в Башкирии будут снежными

Ближайшие три дня в Башкирии будут снежными.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 26% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: Башинформ

Ближайшие три дня в Башкирии будут снежными, прогнозирует Башгидромет. Так, сегодня, 25 февраля, днем ожидается небольшой снег. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха днем составит −3,-8°.

В среду, 26 февраля, ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшой снег, по юго-востоку до умеренного. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −9,-14°, при прояснениях до −19°, днем −3,-8°.

В четверг, 27 февраля, также возможен снег, днем небольшой. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −9,-14°, при прояснениях −15,-20°, днем −3,-8°.