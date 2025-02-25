Промысел омуля может начаться не ранее 2030 года

По данным гидроакустической съемки популяции омуля, проведенной в 2024 году, запасы рыбы составляют около семи тысяч тонн, что значительно ниже целевого уровня в 10 тысяч тонн. В Росрыболовстве сообщили, что промысел омуля не может быть возобновлен до 2030 года, хотя ранее планировалось снять запрет в 2025 году.