Промысел омуля может начаться не ранее 2030 года

По данным гидроакустической съемки популяции омуля, проведенной в 2024 году, запасы рыбы составляют около семи тысяч тонн, что значительно ниже целевого уровня в 10 тысяч тонн. В Росрыболовстве сообщили, что промысел омуля не может быть возобновлен до 2030 года, хотя ранее планировалось снять запрет в 2025 году.
С 2019 по 2023 годы заводы «Главрыбвода» выпустили в Байкал около трех миллиардов личинок, из которых в 2023 году — примерно 835 миллионов. В 2024 году в озеро планировали отправить еще 415 миллионов личинок, а в 2025—2026 годах — по одному миллиарду личинок ежегодно.
С момента введения запрета на вылов и продажу омуля в октябре 2017 года торговля этой рыбой ушла в тень. В регионе начали функционировать незаконные точки сбыта, расположенные в популярных туристических местах и вдоль автомобильных дорог.
Несмотря на это, жителям Иркутской области и Бурятии разрешено ловить омуль на удочку в ограниченных количествах только зимой для личного потребления.