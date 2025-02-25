В Челябинске образовались девятибалльные пробки из-за снегопада

Об этом утром 25 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки».
В администрации города утверждают, что подрядчики усилили уборку города во время снегопада.
В Комитете дорожного хозяйства говорят, что минувшей ночью дороги и тротуары расчищали 204 единицы техники и 208 рабочих.
«Особое внимание уделено внутриквартальным проездам, тротуарам, а также подходам к школам, поликлиникам и детским садам. Для борьбы с наледью и накатом проводится обработка противогололедными материалами», — отмечается в комментарии.