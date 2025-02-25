Белебеевскую гаишницу-коррупционершу уволили за сокрытие доходов на миллионы рублей

В башкирском городе Белебей уволили со службы инспектора Госавтоинспекции. Подробности рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В 2022—2023 годах женщина не указала в декларации о доходах получение более шести миллионов рублей, а также банковский счет своей несовершеннолетней дочери, куда поступило свыше 450 тысяч рублей.
Несмотря на серьезность нарушений, инспектора уволили с формулировкой «за проступок, порочащий честь сотрудника полиции». Прокуратура с этим не согласилась и обратилась в суд, потребовав изменить формулировку на утрату доверия, которая влечет более строгие последствия.
Суд поддержал надзорное ведомство, решение инстанции пока не вступило в силу.
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