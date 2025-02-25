Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области простились с депутатом-десантником

Уроженец села Маяк Оконешниковского района Александр Васильев погиб на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 24 февраля, в селе Маяк Оконешниковского района односельчане в последний путь проводили героя-десантника Александра Васильева.

Васильев являлся депутатом поселения, в сентябре 2022 года был мобилизован для участия в СВО. Там служил гранатометчиком в парашютно-десантной роте, за проявленную отвагу и героизм был награжден орденом Мужества. 26 июня 2023 года Александр Васильев погиб при попытке прорыва обороны противника вблизи неселенного пункта Раздоловка.

Александру Васильеву было 26 лет. Редакция выражает соболезнования родным и близким героя.