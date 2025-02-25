В Омской области простились с депутатом-десантником

Васильев являлся депутатом поселения, в сентябре 2022 года был мобилизован для участия в СВО. Там служил гранатометчиком в парашютно-десантной роте, за проявленную отвагу и героизм был награжден орденом Мужества. 26 июня 2023 года Александр Васильев погиб при попытке прорыва обороны противника вблизи неселенного пункта Раздоловка.