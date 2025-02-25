В Новосибирскую область за два месяца завезли 4 миллиона цветов

— Срезанные цветы и декоративная зелень были завезены из Китая, Эквадора, Латвии, Казахстана и Киргизии. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года импорт товарных партий цветов снизился в 1,7 раза, — сообщили в управлении на запрос КП-Новосибирск.