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В Новосибирскую область за два месяца завезли 4 миллиона цветов

Больше всего их поступило из Китая, Эквадора и Латвии.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирскую область за январь и первые три недели февраля ввезли 4 миллиона цветов из-за рубежа. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

— Срезанные цветы и декоративная зелень были завезены из Китая, Эквадора, Латвии, Казахстана и Киргизии. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года импорт товарных партий цветов снизился в 1,7 раза, — сообщили в управлении на запрос КП-Новосибирск.

Среди ввезенных цветов — розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии, герберы, эустомы, гипсофилы. Также стали поступать как привычные для россиян тюльпаны, гиацинты, нарциссы, лилии, ирисы, так и более редкие гортензии, маттиола, дельфиниум, вероника и другие.

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