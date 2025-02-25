Пограничники не дали вывезти из Омска в Казахстан 19 тонн сгущёнки

Управление Россельхознадзора по Омской области пресекло незаконный вывоз сгущёнки из Омска в Казахстан. Под видом другой молочной продукции через границу пытались переправить 19 тонн сгущённого молока. Вместо этого продукта в документах было указано сухое обезжиренное молоко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.