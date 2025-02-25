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Пограничники не дали вывезти из Омска в Казахстан 19 тонн сгущёнки

Сгущенное молоко пытались вывезти под видом другой молочной продукции.

Источник: Аргументы и факты

Управление Россельхознадзора по Омской области пресекло незаконный вывоз сгущёнки из Омска в Казахстан. Под видом другой молочной продукции через границу пытались переправить 19 тонн сгущённого молока. Вместо этого продукта в документах было указано сухое обезжиренное молоко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подмена информации в документах является грубым нарушением. Автомобиль гражданина Казахстана задержан на пункте пропуска «Исилькульский», груз возвращен на территорию России.

Ранее мы писали, как в Омскую область из Казахстана не пустили 16 тонн яблок.