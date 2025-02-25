Новосибирский космонавт Анна Кикина рассказала о следующем полете на орбиту в 2026 году и о мечте выйти в открытый космос

О полете и выходе в открытый космос.
— С момента вашего возвращения из космического полета прошло больше полутора лет. Скучаете ли вы по тому времени, по космосу?
— Конечно, я скучаю по тому времени. Мой первый космический полет был насыщен большим количеством интересной работы в совершенно необычных условиях невесомости. Это добрый след в моей памяти, и конечно, я по нему скучаю и хочу выполнить следующий космический полет с новыми задачами, с новой работой в космосе.
— Вы говорили, что хотите выйти в открытый космос. Какие факторы должны сложиться, чтобы это произошло?
— Я хочу выйти в открытый космос, выполнять там свою работу. Это произойдет, если на космическую экспедицию, в которую я назначена, будут определены задачи внекорабельной деятельности. Только в этом случае нас, как космонавтов на борту, назначат на этот вид работ. Хочу, чтобы это произошло.
— Когда может состояться ваш следующий полет?
— В 2026 году.
«Я была даже парикмахером».
— Космонавты фактически получают несколько профессий, готовясь к полету. Скажите, какие у вас есть условные земные профессии. Машину починить, медицинскую помощь оказать, айтишную задачу решить можете?
— Космонавтов готовят по разным направлениям деятельности и задачам, которые охватывают непосредственно тот круг, с которым нам приходится сталкиваться на Международной космической станции. Мы действительно многопрофильные. Но это совершенно не значит, что мы абсолютные специалисты в каждом из этих направлений. На Земле живут люди различных профессий, профессионалы в своих областях. А мы, как спортсмены-многоборцы, — операторы большого круга задач во многом, но в требуемой степени.
Много работы с медицинскими параметрами, с компьютерами. Электрика, кабели, шланги, разъемы, агрегаты, приборы, датчиковая аппаратура, всевозможные инструменты и даже паяльник. Много чего.
Я на корабле была даже парикмахером: стригла парней на станции машинкой и ножницами. Для меня в этом заключается интерес к моей профессии — она содержит в себе много разных областей.
Любимый фильм — «Стражи галактики».
— Смотрите ли вы художественные фильмы о космосе? Назовите три киноленты на эту тему, которые вы готовы пересматривать.
— Да, я смотрю художественные фильмы о космосе и воспринимаю их как художественный материал. Не смешиваю документальное кино, хронику и вымысел.
Один из моих любимых фильмов — это «Стражи галактики». Первая часть в большей степени, но другие мне тоже нравятся. Еще я назову, может, удивитесь, «Властелин колец» — история о безграничной глубине героев, о характерах и силе духа, о внутреннем космосе представителей форм жизни.
— Чем вы занимаетесь в обычной жизни, когда нет подготовки? Или подготовка есть всегда?
— Для меня подготовка — это обычная жизнь. Тот путь, который я выбрала, мне нравится, я этим живу. Сейчас, например, у меня активная фаза подготовки, и мне приходится дома заниматься и по вечерам, и даже по выходным, что хорошо знакомо студентам и людям науки.
Стандартный график рабочего дня космонавта — с 9 утра до 6 вечера, заполненный разного рода теоретической и практической подготовкой к космическому полету, включая трехразовое питание в летной столовой. Мы поддерживаем и совершенствуем свои навыки и знания по служебным бортовым системам космического корабля, космической станции, скафандрам, целевой аппаратуре, другому оборудованию и снаряжению, с которым мы взаимодействуем.
Свободное от работы время я люблю проводить со своими близкими людьми. В энергичном формате я предпочитаю спортивные активности, развлечения, природу, открытый воздух, а в пассивном расслабленном режиме — домашнюю обстановку с животными, спать, смотреть фильмы, играть в игровую приставку.
«Новосибирск — мой любимый город».
— Как часто вы бываете на родине, в Новосибирске? Кто у вас тут остался?
— Частота, с которой я появляюсь в Новосибирске, разная. Раньше раз в два года получалось. Последние годы почаще: где-то раз в год, два и даже три раза в год. Зависит от задач, которые передо мной стоят.
У меня в Новосибирске родители, брат, много друзей, много тренеров, знакомых, инструкторов по жизни. В городе у меня также много любимых мест. Это мой любимый город, моя малая родина, и я люблю там находиться, быть с родителями, общаться с разными людьми.
О жизни после полета и восстановлении.
— Какие проблемы со здоровьем испытывали после пребывания в космосе?
— После возвращения из космоса любой космонавт чувствует себя, мягко говоря, не как до полета в космос.
На его организм длительное время воздействовали негативные факторы космического полета, после которых предписано проходить реабилитацию. В течение полугода приходим в себя, в свою хорошую физическую форму, состояние, самочувствие. Это тоже часть нашей работы.
Сейчас я в порядке.
— Вы первая женщина в российском отряде космонавтов, которая летела по программе NASA. Как это повлияло на ваше восприятие российской и американской космической программ?
— Для меня большая честь, радость и удовольствие от того, что я оказалась первая по перекрестной программе и летала на корабле SpaceX Dragon. В преддверии самого космического полета, непосредственно в полете и после возвращения на Землю я лично все это время находилась в процессе взаимодействия с нашими международными партнерами.
Я наслаждалась процессом: как это все устроено и насколько специалисты разных стран ориентированы на качественную работу, на взаимодействие, на комфорт друг друга, на эффективность. Подготовка, полет, послеполетные мероприятия прошли с хорошим положительным эмоциональным фоном, с позитивным настроением всех участников.
От специалистов по своим узким профилям до руководителя Johnson Space Center. Я очень рада, благодарна жизни, что такие прекрасные люди достались мне в экипаж корабля: два американца и японец. Мне с ними было очень комфортно. Это люди, которые настроены на успех, на качество, на эффективность, на доверие и взаимовыгодное взаимодействие в экипаже, на поддержку и нормальное здоровое сотрудничество.
— Есть ли среди коллег на международных миссиях конкуренция, или все нацелены на сотрудничество?
— Мы летали в одном экипаже на космическом корабле. А на Международной космической станции работали на своих сегментах — Российском и Американском, но тем не менее регулярно выполняли совместные работы, а также принимали пищу всем экипажем станции (к станции может быть пристыковано единовременно несколько кораблей). У каждого свои задачи. Общая цель одна — быть счастливыми в своей деятельности. И если судьба свела нас вместе, так давайте вместе быть радостными на своем пути, делая качественно то, что нам поручают.
Об инопланетянах и философии жизни.
— Верите ли вы в существование иноземной жизни?
— Да, я верю в существование иноземной жизни. В то, что мы не одни во вселенной.
— После столь сложной подготовки и опыта полетов как изменилась ваша личная философия жизни? Что, на ваш взгляд, является самой большой ценностью в жизни, и как космос повлиял на ваши взгляды на земные проблемы?
— Моя философия после полета не изменилась, она укрепилась. Я считаю, что самая большая ценность — это жизнь, чья бы она ни была: человека, животного, насекомого или растения. Мы все взаимодействуем друг с другом по-разному, но любая форма жизни, которая существует, — это уникально.
Наша планета — это большой живой организм, который мы с вами, как форма жизни, населяем. Я очень люблю жизнь, ценю ее и благодарю за то, что она у меня есть. Я стараюсь ее вкушать и наслаждаться ей, максимально открывая для себя все ее грани в рамках моего представления о разумности происходящего.
Я считаю, что человек имеет возможность минимизировать количество проблем в своей жизни.
Очень важно беречь друг друга, себя и ту среду, в которой мы обитаем, которая дает нам жизнь.
О новом отряде и будущем поколении космонавтов.
— Что вы можете сказать о новом наборе в отряд космонавтов? Среди них есть уроженец Новосибирска — общались ли вы с ним?
— Четыре человека приступили к своим занятиям, к своей первой подготовке в сентябре 2024 года. Они очень активно работают, занимаются, включаются в процесс. Это все небыстро.
Конечно, я знакома с Эльчином. Все космонавты видятся, и периодически мы имеем возможность общаться на перерывах между занятиями, совещаниях или на обеде.
Эльчин Вахидов — очень интеллигентный, доброжелательный и мотивированный на выбранную профессию человек. Конечно, я ему желаю только успехов на этом пути.
— Как попасть к вам в отряд (медицинские параметры, навыки, знания и иные условия)?
— Подробно ознакомиться с требованиями и перечнем документов, которые необходимы для участия в открытом отборе, можно на сайте Центра подготовки космонавтов. Там есть возможность посмотреть, что требуется от претендентов.
Всем желаю всего хорошего и успехов на своем пути!