Новосибирский космонавт Анна Кикина рассказала о следующем полете на орбиту в 2026 году и о мечте выйти в открытый космос

— Мы летали в одном экипаже на космическом корабле. А на Международной космической станции работали на своих сегментах — Российском и Американском, но тем не менее регулярно выполняли совместные работы, а также принимали пищу всем экипажем станции (к станции может быть пристыковано единовременно несколько кораблей). У каждого свои задачи. Общая цель одна — быть счастливыми в своей деятельности. И если судьба свела нас вместе, так давайте вместе быть радостными на своем пути, делая качественно то, что нам поручают.