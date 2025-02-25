3,7 тонны продуктов доставили в отдаленные села Усть-Кутского района

В Усть-Кутском районе Иркутской области 15 февраля открылась переправа до самых отдаленных сел. А это значит, что жителям Омолоя, Боярска и Орлинги доставили необходимые продукты питания. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Сергей Анисимов.
На протяжении недели жители составляли заявки, в которые вписывали самые необходимые товары. Продукты нужно завести с запасом, так как следующая поставка ожидается лишь осенью.
— Заявленное оперативно купили и отправили машиной в несколько рейсов. Всего в села доставлено 3,7 тонны качественных продуктов: муки, сахара, макаронных и кондитерских изделий, масла растительного, различных круп, чая, а также яиц, молока и лука, — рассказывает Сергей Анисимов.
Также в ближайшем будущем специалисты привезут дизельное топливо.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ледовую переправу временно закрыли на реке Витим.