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3,7 тонны продуктов доставили в отдаленные села Усть-Кутского района

В ближайшее время людям завезут дизельное топливо.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Кутском районе Иркутской области 15 февраля открылась переправа до самых отдаленных сел. А это значит, что жителям Омолоя, Боярска и Орлинги доставили необходимые продукты питания. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Сергей Анисимов.

На протяжении недели жители составляли заявки, в которые вписывали самые необходимые товары. Продукты нужно завести с запасом, так как следующая поставка ожидается лишь осенью.

— Заявленное оперативно купили и отправили машиной в несколько рейсов. Всего в села доставлено 3,7 тонны качественных продуктов: муки, сахара, макаронных и кондитерских изделий, масла растительного, различных круп, чая, а также яиц, молока и лука, — рассказывает Сергей Анисимов.

Также в ближайшем будущем специалисты привезут дизельное топливо.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ледовую переправу временно закрыли на реке Витим.