3,7 тонны продуктов доставили в отдаленные села Усть-Кутского района

В Усть-Кутском районе Иркутской области 15 февраля открылась переправа до самых отдаленных сел. А это значит, что жителям Омолоя, Боярска и Орлинги доставили необходимые продукты питания. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Сергей Анисимов.