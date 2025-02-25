Глава СКР Бастрыкин заинтересовался домами без воды в Каменске-Уральском

Свердловский город Каменск-Уральский снова попал на карандаш к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На этот раз во внимание попали дома на улице Спортивная, которые, по сообщениям в сети, город не обеспечивает питьевой водой.
Местные информационные ресурсы сообщают, что жители Каменска-Уральского вынуждены покупать питьевую воду на собственные средства. Без жизненно-необходимого ресурса, в том числе, осталась семья с ребёнком-инвалидом.
В этом районе города отсутствует центральное водоснабжение, насосная станция неисправна, а жители сообщают, что вода на колонках содержит вредные примеси, поэтому пить её нельзя. При этом администрация муниципалитета не организовала подвоз питьевой воды.
Глава СКР потребовал от руководства Свердловского управления доложить об обстоятельствах дела, установленных в ходе проверки, а позже — о принятом решении.