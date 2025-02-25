Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничат из-за ремонта дороги

Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00 в районе Богдановича.
Ранее свердловские власти дополнительно выделили около 350 млн руб. на ремонт дорог Камышлову, Кировграду и Богдановичу.
На 86 и 89 км дороги Р-351 Екатеринбург Тюмень 25 февраля из-за ведения ремонта по устранению ям будет организовано реверсивное движение, сообщило ФКУ Уралуправтодор.
Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00 в районе Богдановича.
Ранее свердловские власти дополнительно выделили около 350 млн руб. на ремонт дорог Камышлову, Кировграду и Богдановичу.