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В Омской области могут отменить режим повышенной готовности по ковиду

Ограничительные меры будут действовать до 28 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области могут отменить режим повышенной готовности, связанный с коронавирусом. Срок действия соответсвующего распоряжения истекает 28 февраля.

Напомним, впервые этот специальный режим был введен на территории Омской области с началом пандемии, в 2020 году. С тех пор его действие неоднократно продлевали.

Будет ли он продлен на этот раз, пока неизвестно. Традиционно это решение принимается на оперштабе, в последнее время он чаще всего проходит по субботам.

Добавим, что по данным сервиса «Стопкоронавирус», за неделю с 10 по 16 февраля в Омской области было зарегистрировано 25 заболевших, 19 человек госпитализировано. По данным регионального Роспотребнадзора, новая коронавирусная инфекция по-прежнему циркулирует.