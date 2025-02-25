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В Омской области завершается режим повышенной готовности по COVID-19

Окончательное решение примут на этой неделе.

Источник: Om1 Омск

В Омской области 28 февраля может завершиться действие режима повышенной готовности, который был введён весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Последний раз его продлевали в декабре 2024 года.

Окончательное решение будет принято на заседании оперативного штаба, которое состоится на этой неделе.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю в области было зарегистрировано 25 случаев COVID-19, что значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.

Будет ли режим продлён или отменён окончательно — станет известно после обсуждения властей и специалистов.

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