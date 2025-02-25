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Заболеваемость ОРВИ вновь выросла в Свердловской области

За неделю заболели более 39 тысяч жителей региона.

Источник: Freepik

За минувшую неделю в Свердловской области острыми респираторными инфекциями заболели более 39 тысяч жителей региона, что больше предыдущей недели на 8,9% и выше среднего многолетнего уровня на 16,9%. Более 56% из числа заразившихся — это дети. «В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Больше всего заболевших выявили в Невьянске, ЗАТО Свободный, поселке Уральский. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 19,7 тысячи случаев ОРВИ, что выше прошлой недели на 13,3%.

«Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую», — говорится в сообщении свердловского ведомства.

здоровье