Заболеваемость ОРВИ вновь выросла в Свердловской области

За минувшую неделю в Свердловской области острыми респираторными инфекциями заболели более 39 тысяч жителей региона, что больше предыдущей недели на 8,9% и выше среднего многолетнего уровня на 16,9%. Более 56% из числа заразившихся — это дети. «В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие», — рассказали в Роспотребнадзоре.