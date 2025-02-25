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Благодаря циклону в Татарстане ожидается до −5 градусов и умеренный снег

Сегодня, 25 февраля, в Татарстане под воздействием циклона сохранится умеренно морозная, снежная и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 26% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: ИА Татар-информ

Небо над республикой будет облачным, днем с прояснениями. По всему региону прогнозируется небольшой, а местами и умеренный снег. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Продолжит дуть северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. На дорогах образуется гололедица.

В светлое время суток после ночных −11, −16 градусов воздух по Татарстану прогреется до −5, −10 градусов (в Казани — до −5, −7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике под влиянием циклонов установится умеренно морозная и снежная погода.