Благодаря циклону в Татарстане ожидается до −5 градусов и умеренный снег

Небо над республикой будет облачным, днем с прояснениями. По всему региону прогнозируется небольшой, а местами и умеренный снег. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.
Продолжит дуть северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. На дорогах образуется гололедица.
В светлое время суток после ночных −11, −16 градусов воздух по Татарстану прогреется до −5, −10 градусов (в Казани — до −5, −7 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике под влиянием циклонов установится умеренно морозная и снежная погода.