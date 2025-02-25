11 театров и национальных коллективов России выступят в Иркутской области в 2025

В Иркутской области в 2025 году выступят 11 театров и национальных коллективов России. Как стало известно КП-Иркутск, на гастроли отправятся коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Самары, Серова, Донецка, Республики Саха (Якутия) и Хакасии.
Гости и жители Приангарья смогут увидеть балет в исполнении Санкт-Петербургского коллектива, побывать на различных концертах, посмотреть на работы театральной студии университета кинематографии.
В свою очередь театры Иркутской области отправятся со спектаклями в другие регионы. Коллектив академического театра им. Н. П. Охлопкова побывает в Комсомольск-на-Амуре, театр юного зрителя им. А. Вампилова — в Самаре. На гастроли также поедет драматический театр Братска и Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что выставка знаков спортивной, трудовой и боевой доблести СССР открылась в Ангарске (6+).