11 театров и национальных коллективов России выступят в Иркутской области в 2025

В свою очередь театры Иркутской области отправятся со спектаклями в другие регионы. Коллектив академического театра им. Н. П. Охлопкова побывает в Комсомольск-на-Амуре, театр юного зрителя им. А. Вампилова — в Самаре. На гастроли также поедет драматический театр Братска и Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина.