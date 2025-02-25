Россельхознадзор пресек незаконную продажу пшеницы

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ходе мониторинга системы ФГИС «Зерно» обнаружили, что два предпринимателя из Калачинского района Омской области пытались продать партии пшеницы урожая 2023−2024 годов общим весом 142,5 тонны без деклараций соответствия. По данным ведомства ИП Батенов А. К. и ИП ГКФХ Ганеев М. Ч. не провели необходимые исследования качества зерна, предусмотренные техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна». Между тем декларация соответствия — это важный документы, который гарантирует безопасность продукции для потребителей. Предпринимателям вынесли предостережения о недопустимости нарушений и они должны провести все необходимые исследования перед реализацией зерна.