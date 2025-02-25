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Жалобщик на уборку УДХБ получил нагоняй от омичей

Омич, критикующий двор за неубранный снег, столкнулся с жестким ответным осуждением.

Источник: SuperOmsk.ru

В паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте» появился разгневанный пост. Омич возмутился, что снегом завалили парковку. Но есть нюанс — стоянка импровизированная.

«Уважаемая администрация города Омска совместно с УДХБ, объясните, пожалуйста, почему после проведения ваших мероприятий по очистке дороги весь снег скинули на очищенную и огороженную парковку, в очередной раз вырвав столбик (крашенный, невозможно не заметить даже слепому со зрением — 10). Вы мне предлагаете приехать с работы и перекидать всю эту гору, чтобы припарковать свой автомобиль?! Второй год подряд уже. Улица 50-Лет Профсоюзов, 107», — возмутился житель Омска в соцсетях.

Он приложил фотографии, на них видно горку собранного снега, которую трактор трудолюбиво собрал с территории двора.

Ответа от городской или окружной администрации автор поста пока не получил, зато в комментариях множество ответов омичей. И в основном это жесткая критика. В частности, горожане обратили внимание, что критикан уборки снега сам нарушил законодательство, в частности, организовал несанкционированную парковку и, вероятнее всего, на месте газона.

Судя по летнему снимку сервиса «Яндекс. Карты», здесь действительно устроена парковка — ограждено столбиками и цепочкой, засыпано щебнем. Но, похоже, на этом месте когда-то росла трава. В итоге жалобщик не получил извинений или объяснений, лишь нагоняй от горожан.