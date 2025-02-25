Жалобщик на уборку УДХБ получил нагоняй от омичей

«Уважаемая администрация города Омска совместно с УДХБ, объясните, пожалуйста, почему после проведения ваших мероприятий по очистке дороги весь снег скинули на очищенную и огороженную парковку, в очередной раз вырвав столбик (крашенный, невозможно не заметить даже слепому со зрением — 10). Вы мне предлагаете приехать с работы и перекидать всю эту гору, чтобы припарковать свой автомобиль?! Второй год подряд уже. Улица 50-Лет Профсоюзов, 107», — возмутился житель Омска в соцсетях.