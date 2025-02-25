Гололедица и до +7°С ожидается в Беларуси во вторник

В Гродно и Бресте будет ощутимо теплее, в этих городах воздух прогреется во вторник до +4…+6°C и +5…+7°C. Прогнозируется переменная облачность и без осадков, гололедица на отдельных участках дорог. Ветер южный 2−7 м/с.