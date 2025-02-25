Гололедица и до +7°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси во вторник, сообщили в Белгидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность без осадков. Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-восточный, южный 2−7 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +5°С, по юго-западу воздух прогреется до +7°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня будет малооблачно и без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до отметки +3…+5°C. Ветер южный 2−7 м/с.
В Витебске и Могилеве во вторник установится переменная облачность и без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Дневная температура воздуха в этих областных центрах составит +1…+3°C. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Гомеле прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, гололедица, 0…+2°C, ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Гродно и Бресте будет ощутимо теплее, в этих городах воздух прогреется во вторник до +4…+6°C и +5…+7°C. Прогнозируется переменная облачность и без осадков, гололедица на отдельных участках дорог. Ветер южный 2−7 м/с.