Глава СКР потребовал доклад о расследовании нарушения прав туймазинской матери-одиночки, воспитывающей ребенка инвалида

Обращение от женщины поступило в комментариях в аккаунте центра в социальной сети «ВКонтакте». По словам жительницы республики, в 2013 году ей предоставили участок для строительства. Однако он был очень далеко расположен от ее дома в Туймазах, а также к нему не было подъездной дороги, а рядом — объектов инфраструктуры.