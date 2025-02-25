Глава СКР потребовал доклад о расследовании нарушения прав туймазинской матери-одиночки, воспитывающей ребенка инвалида

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту обращения о нарушении прав жительницы Башкирии, которая воспитывает в одиночку ребенка инвалида. Об этом рассказал информационный центр СКР.
Обращение от женщины поступило в комментариях в аккаунте центра в социальной сети «ВКонтакте». По словам жительницы республики, в 2013 году ей предоставили участок для строительства. Однако он был очень далеко расположен от ее дома в Туймазах, а также к нему не было подъездной дороги, а рядом — объектов инфраструктуры.
Мать-одиночка отмечает, что ее уговорили согласиться на получение земли, после чего в 2019 году она была исключена из очереди на обеспечение жильем. Сейчас, по ее словам, она не может начать строить дом и не имеет финансов, что приобрести собственную жилплощадь, из-за чего вынуждена арендовать квартиру. Обращения в уполномоченные органы, как утверждает женщина, каких-либо результатов не принесли.
СК Башкирии начала по факту обращения проверку. Бастрыкин поручил главе Следкома республики Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и доложить о результатах.
В региональном Следственном комитете дела заводили дважды. Однако заместитель Туймазинского межрайонного прокурора Искандер Сахибгареев отменил оба постановления. Обжалование следственными органами этих решений вплоть до исполняющего обязанности республиканского прокурора Евгения Бендовского никаких результатов не принесли.
В республиканском следственном управлении вновь возбудили уголовное дело. Бастрыкин потребовал у Архангельского доклад о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.
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