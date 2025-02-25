Боец Роман Череватый из Казачинско-Ленского района погиб в зоне СВО

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прощание с героем специальной операции на Украине пройдет в Усть-Куте 26 февраля. Учеваткин Георгий погиб во время выполнения боевых задач 8 сентября 2024 года. Мужчине было 37 лет.