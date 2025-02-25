Боец Роман Череватый из Казачинско-Ленского района погиб в зоне СВО

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области простились с погибшим бойцом СВО Романом Череватым. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Игорь Потапов, герой пал «за ленточкой» 15 ноября 2024 при выполнении боевой задачи в поселке Новоивановке.
Мужчина родился в городе Кременец Тернопольской области. С 1995 года работал водителем погрузчика на заводе. В зону проведения специальной военной операции герой отправился, подписав контракт, 1 октября 2024. Роману Череватому было 53 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прощание с героем специальной операции на Украине пройдет в Усть-Куте 26 февраля. Учеваткин Георгий погиб во время выполнения боевых задач 8 сентября 2024 года. Мужчине было 37 лет.