Газоснабжение от общего к частному: зачем заключать договор поставки газа

Удобно и оперативно заключать договор поставки газа — дистанционно — на сайте «Газпром межрегионгаз Омск» в разделе «Физическим лицам». Нужно заполнить специальную форму и прикрепить фотографии или копии требуемых документов. Также документы и заявление можно направить на электронную почту абонентского участка. Если нет возможности дистанционно отправить документы, можно для его заключения прийти на абонентский участок, имея с собой все необходимые документы.