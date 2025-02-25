Газоснабжение от общего к частному: зачем заключать договор поставки газа

— Договор поставки газа — это документ, который регулирует взаимоотношения между поставщиком газа и абонентом как потребителем услуги газоснабжения. Договор заключается в соответствии с правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, — пояснила Елена Лисеенкова.
Какие условия отражены в договоре.
Договор определяет права, обязанности и ответственность сторон по бесперебойной поставке газа и своевременной оплате услуги газоснабжения. В нем содержатся сведения, необходимые для оказания услуги газоснабжения: адрес газифицированного жилого помещения, квартиры или дома, направление использования газа в быту (пищеприготовление, отопление, подогрев воды), кто является потребителем газа, состав газоиспользующего оборудования, размер отапливаемой площади.
Для корректного начисления платы за газ при смене собственника, изменении отапливаемой площади, газоиспользующего оборудования или состава проживающих абонент обязан сообщить об этом поставщику в течение пяти дней.
Кто может заключить договор.
Заключение договора поставки газа — обязанность собственника квартиры или домовладения. Чтобы заключить договор, нужно направить поставщику газа заявление и предоставить соответствующие документы (их перечень указан в разделе «Важно»), выбрав удобный способ. С будущим абонентом договор поставки газа заключают только после заключения им договора на техобслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования с газораспределительной организацией.
Способы заключения.
Удобно и оперативно заключать договор поставки газа — дистанционно — на сайте «Газпром межрегионгаз Омск» в разделе «Физическим лицам». Нужно заполнить специальную форму и прикрепить фотографии или копии требуемых документов. Также документы и заявление можно направить на электронную почту абонентского участка. Если нет возможности дистанционно отправить документы, можно для его заключения прийти на абонентский участок, имея с собой все необходимые документы.
В течение месяца поставщик газа проверит достоверность и правильность оформления документов. Далее свяжется с заявителем, если к документам есть вопросы или их комплект не полный, подготовит договор в бумажной форме. После чего пригласит абонента на абонентский участок для подписания договора и получения своего экземпляра.
На заметку.
Передавайте показания счетчиков с 11 до 20 числа текущего месяца: на сайте omskregiongaz.ru через сервис «Передача показаний» (регистрация не нужна) или «Личный кабинет» (после регистрации); в мобильном приложении «Мой ГАЗ»; сообщением на номер +7 930−036−79−09 в формате: ХХХХХХ[пробел]YYYY, где ХХХХХХ — номер лицевого счета, а YYYY — целая часть показаний счетчика; круглосуточно по телефону 8 (3812) 40−72−20 (доб. 1, через автоинформатора).
Важно.
Документы, необходимые для заключения договора поставки газа:
— копии паспортов всех собственников жилого помещения,
— выписка из ЕГРН на жилое помещение,
— технический паспорт на жилое помещение,
— технические условия,
— проект внутреннего газоснабжения,
— паспорта на газовое оборудование и счетчик газа,
— договор на ТО ВДГО со специализированной организацией,
— справка о составе семьи или копия лицевого счета,
— акт о подключении или акт о готовности сетей и оборудования к подключению.