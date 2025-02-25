В Гидрометцентре России рассказали об угрозе сильного паводка в Омской области

Гидрометцентр России опубликовал прогноз весенней паводковой ситуации. По расчетам синоптиков, в Тюменской и Омской областях она может сложиться неблагоприятно. Это связано с ситуацией в Казахстане — осадков там выпало больше нормы, что привело к увеличению запаса воды в реках Ишим и Иртыш.