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В Гидрометцентре России рассказали об угрозе сильного паводка в Омской области

Уровень воды в реках Ишим и Иртыш выше уровня прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр России опубликовал прогноз весенней паводковой ситуации. По расчетам синоптиков, в Тюменской и Омской областях она может сложиться неблагоприятно. Это связано с ситуацией в Казахстане — осадков там выпало больше нормы, что привело к увеличению запаса воды в реках Ишим и Иртыш.

«Кроме того, почва хорошо промерзла, что будет способствовать малому впитыванию воды в почву в период половодья», — уточнили в Гидромете.

Напомним, ранее о том, что Омская область, вероятнее всего, окажется в зоне сильнейшего паводка, заявил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. С сильнейшим половодьем Омская область столкнулась также в прошлом году, сильнее всего от стихии пострадал север региона.