В Гидрометцентре России рассказали об угрозе сильного паводка в Омской области

Гидрометцентр России опубликовал прогноз весенней паводковой ситуации. По расчетам синоптиков, в Тюменской и Омской областях она может сложиться неблагоприятно. Это связано с ситуацией в Казахстане — осадков там выпало больше нормы, что привело к увеличению запаса воды в реках Ишим и Иртыш.
«Кроме того, почва хорошо промерзла, что будет способствовать малому впитыванию воды в почву в период половодья», — уточнили в Гидромете.
Напомним, ранее о том, что Омская область, вероятнее всего, окажется в зоне сильнейшего паводка, заявил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. С сильнейшим половодьем Омская область столкнулась также в прошлом году, сильнее всего от стихии пострадал север региона.