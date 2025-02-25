«Прозрение» после штрафа: отец позволил 12-летнему сыну водить внедорожник

То есть до появления инспекторов он об этом не знал? Разве отец не осознавал, что ребенок за рулем внедорожника — это не только незаконно, но и смертельно опасно? Или его бы это не беспокоило, если бы видео не попало в соцсети и не привлекло внимание правоохранителей?