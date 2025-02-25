«Прозрение» после штрафа: отец позволил 12-летнему сыну водить внедорожник

Отец спокойно передал управление своим внедорожником 12-летнему сыну, а тот, вместо того чтобы скрыть этот факт, с гордостью выкладывал видео в социальные сети.
Штраф и изъятие автомобиля
После того как ролики с опасной ездой оказались в открытом доступе, инспекторы быстро вычислили владельца машины. В результате: автомобиль отправлен на штрафстоянку, а отец привлечен к ответственности и оштрафован.
Казалось бы, ситуация однозначная: очевидное нарушение, угрозы для жизни ребенка и окружающих, наказание. Но самое интересное началось дальше — когда отец попытался оправдаться.
«Мы осознали, что это неправильно…»
После встречи с инспекторами мужчина вдруг прозрел и осознал, что передача автомобиля ребенку — это, оказывается, неправильный поступок.
«Инспекторы разъяснили всю серьезность ситуации, и я осознал, что мы поступили неправильно», — заявил он.
«Мы сожалеем о своем поступке. Хочу посоветовать всем родителям: не давайте несовершеннолетним детям водить автомобиль», — добавил он.
То есть до появления инспекторов он об этом не знал? Разве отец не осознавал, что ребенок за рулем внедорожника — это не только незаконно, но и смертельно опасно? Или его бы это не беспокоило, если бы видео не попало в соцсети и не привлекло внимание правоохранителей?