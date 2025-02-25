«Дополнительные выходные с сохранением зарплаты, доплаты». Профсоюзы Беларуси сказали о бонусах сотрудникам за сверхурочные работы

Профсоюзы сказали о дополнительных выходных и доплатах за сверхурочные работы. Подробности сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что промышленные организации могут принимать решение, связанное с предельным количеством сверхурочных работ и выходных дней работников. Это прописано в указе «О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях», который подписал президент Беларуси.
Согласно документу, на добровольной основе промышленные организации могут предложить сотрудники дополнительные сверхурочные работы, но каждое подобное решение следует согласовывать с профсоюзом. В пресс-службе уточнили, что главное, на что обращают внимание профсоюзы при поступлении предложений от нанимателя об увеличении числа сверхурочных работ — производственная и экономическая обоснованность данных решений, а также соблюдение установленных законодательством норм ежедневного и еженедельного отдыха.
В том случае, если указанные обязательные условия не соблюдаются, то профсоюзы могут не согласовать решения нанимателей. Но стороны стараются найти компромисс. К примеру, снизить количество дополнительных работ. Также в пресс-службе обратили внимание на то, что для сотрудников, работающих сверхурочно, предусмотрены дополнительные бонусы и гарантии.
Уточняется, что профсоюзы на местах советуют нанимателям предоставлять работниками дополнительные дни отдыха с сохранением зарплаты за определенное количество часов сверхурочной работы или работы в выходные дни. Также называются доплаты, сверх предусмотренного законодательством, помощь в оздоровлении.
«И, как правило, наниматели прислушиваются к этим рекомендациям», — отметили в пресс-службе ФПБ.
В момент принятия решения про назначение сверхурочных работ профсоюзы проверяют наличие согласия сотрудников, доплат сверх заработной платы за каждый час сверхурочной работы и оплаты за работу в выходные дни.
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