«Дополнительные выходные с сохранением зарплаты, доплаты». Профсоюзы Беларуси сказали о бонусах сотрудникам за сверхурочные работы

Согласно документу, на добровольной основе промышленные организации могут предложить сотрудники дополнительные сверхурочные работы, но каждое подобное решение следует согласовывать с профсоюзом. В пресс-службе уточнили, что главное, на что обращают внимание профсоюзы при поступлении предложений от нанимателя об увеличении числа сверхурочных работ — производственная и экономическая обоснованность данных решений, а также соблюдение установленных законодательством норм ежедневного и еженедельного отдыха.