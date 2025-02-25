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В трех областях Казахстана закрыты автодороги из-за снегопадов и метели

Гололед и ограниченная видимость создали опасные условия для движения транспорта.

Источник: EL.kz

В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на трех областных автодорогах в Абайской, Костанайской и Мангистауской областях, а также на одном участке республиканской трассы, сообщает El.kz со ссылкой на МЧС РК.

В области Жетісу полностью перекрыта автодорога «Ушарал — Достык — граница КНР» (84−164 км, п. Коктума — ст. Достык). Основные причины — метель, гололед, снегопады и ограниченная видимость.

Спасатели настоятельно просят граждан:

  • отказаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток,
  • следить за официальными сообщениями о состоянии автодорог и погодных условиях.

Дорожные службы ведут работы по расчистке трасс, однако движение откроют только после нормализации метеорологической обстановки.