В трех областях Казахстана закрыты автодороги из-за снегопадов и метели

В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на трех областных автодорогах в Абайской, Костанайской и Мангистауской областях, а также на одном участке республиканской трассы, сообщает El.kz со ссылкой на МЧС РК.
В области Жетісу полностью перекрыта автодорога «Ушарал — Достык — граница КНР» (84−164 км, п. Коктума — ст. Достык). Основные причины — метель, гололед, снегопады и ограниченная видимость.
Спасатели настоятельно просят граждан:
- отказаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток,
- следить за официальными сообщениями о состоянии автодорог и погодных условиях.
Дорожные службы ведут работы по расчистке трасс, однако движение откроют только после нормализации метеорологической обстановки.