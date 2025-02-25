Хоккейный матч с участием звезд мирового спорта состоится в Ангарске 1 марта

В Ангарске 1 марта 2025 состоится хоккейный матч с участием звезд мирового спорта (6+). Как стало известно КП-Иркутск, на арену выйдут известные хоккеисты Валерий Каменских, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев. Начало состязания стартует в 17:00.
Напомним, встречу традиционно проводят на Байкале, однако в этом году из-за сложной ледовой обстановки было принято решение перенести игру во Дворец спорта «Ермак».
Помимо основного матча организаторы запланировали и другие мероприятия. Среди них мастер-классы для юных хоккеистов, уроки мужества в образовательных организациях, встречи с активной молодежью, студентами и другое. Делегация пробудет в Иркутске два дня, еще один день — в Ангарске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11 театров и национальных коллективов России выступят в Иркутской области в 2025 году.