Хоккейный матч с участием звезд мирового спорта состоится в Ангарске 1 марта

Помимо основного матча организаторы запланировали и другие мероприятия. Среди них мастер-классы для юных хоккеистов, уроки мужества в образовательных организациях, встречи с активной молодежью, студентами и другое. Делегация пробудет в Иркутске два дня, еще один день — в Ангарске.