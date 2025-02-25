Под Ростовом правоохранители попали в ДТП, доставляя мужчину в суд

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Лада 211440» направлялся в Азов. Не справившись с управлением, транспорт врезался в фонарный столб. Машину смяло, как консервную банку. В результате пострадали двое сотрудников МВД и мужчина, которого доставляли в суд по административному делу. Всех пострадавших доставили в больницу.