Под Ростовом правоохранители попали в ДТП, доставляя мужчину в суд. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 24 февраля около 9:30 на трассе «Азов-Староминская».
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Лада 211440» направлялся в Азов. Не справившись с управлением, транспорт врезался в фонарный столб. Машину смяло, как консервную банку. В результате пострадали двое сотрудников МВД и мужчина, которого доставляли в суд по административному делу. Всех пострадавших доставили в больницу.
— Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.