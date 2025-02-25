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Под Ростовом правоохранители попали в ДТП, доставляя мужчину в суд

На трассе в Азовском районе полицейские попали в ДТП.
Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом правоохранители попали в ДТП, доставляя мужчину в суд. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 24 февраля около 9:30 на трассе «Азов-Староминская».

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Лада 211440» направлялся в Азов. Не справившись с управлением, транспорт врезался в фонарный столб. Машину смяло, как консервную банку. В результате пострадали двое сотрудников МВД и мужчина, которого доставляли в суд по административному делу. Всех пострадавших доставили в больницу.

— Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.